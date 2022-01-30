Холанд надеется на переход в «Барселону» по окончании текущего сезона

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мечтает о том, чтобы продолжить свою карьеру в «Барселону» летом 2022 года.

Согласно данным The Daily Star, 21-летний норвежец предпочитает перейти в стан каталонцев, нежели пополнить состав «Реала» или «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности он провел за «шмелей» 79 матчей, забил 80 голов и отдал 21 ассист. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.