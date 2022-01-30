«Челси» поборется с «Вест Хэмом» за подписание форварда сборной Бразилии Рафиньи

Фланговый нападающий «Лидса» и сборной Бразилии Рафинья входит в сферу интересов действующего победителя Лиги чемпионов – «Челси».

По информации The Daily Mail, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего футболиста в качестве усиления своей атакующей линии. Отмечается, что сам игрок планирует сменить команду по окончании текущего сезона. Ранее стало известно об интересе к форварду со стороны «Вест Хэма».

Напомним, что бразилец выступает за «Лидс» с октября 2020 года. Всего в составе «павлинов» он провел 51 матч, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

За сборную Бразилии нападающий отыграл пять встреч (2 гола). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.