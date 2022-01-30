Александр Медведев: «Зенит» не планирует приобретать еще футболистов в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что клуб завершил свою зимнюю трансферную кампанию после покупки форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.
Отметим, что помимо бразильского футболиста, петербургская команда подписала защитника защитника «Урала» Арсена Адамова и нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
– «Зенит» не планирует приобретать еще футболистов в зимнее трансферное окно, – приводит слова Медведева «РБ-Спорт».
Добавим, что после 18 сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. 28 февраля команда из Санкт-Петербурга сыграет дома против «Рубина».
источник: «РБ-Спорт»