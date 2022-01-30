Полузащитник сборной Бразилии Гимарайнш официально стал игроком «Ньюкасла»

«Ньюкасл» объявил о подписании контракта с полузащитником «Лиона» Бруно Гимарайншем. В настоящее время хавбек пребывает в расположении сборной Бразилии.
«Сороки» заключили с 24-летним бразильцем контракт сроком на четыре с половиной года.
На Гимарайнша также претендовал «Арсенал», но в итоге «Ньюкасл» выиграл борьбу за Бруно.
В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей за «Лион» в Лиге 1 и отдал четыре голевые передачи. Он перешел в эту команду из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 20 миллионов евро. Трансферная стоимость 24-летнего опорника оценивается в 30 миллионов.
источник: ФК «Ньюкасл»