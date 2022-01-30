Губерниев поддержал решение Жиго покинуть «Спартак»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о переходе защитника московского «Спартака» Самюэля Жиго в «Марсель».

Ранее стало известно, что французский клуб договорился с красно-белыми по трансферу 28-летнего футболиста этой зимой за 2 млн евро. При этом игрок проведет вторую часть сезона-2021/22 в стане москвичей.

«Правильно делает. А вы предлагаете оставаться в «Спартаке» и страдать от того, что он ребенка не видит? Семья, прежде всего. Жиго - молодец», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента» в июле 2018 года за 8 миллионов евро. Всего он провел за московский клуб 96 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.