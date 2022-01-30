«Рубин» объявил о расторжении контракта с Деспотовичем

Сегодня, 30 января, стало известно о том, что форвард «Рубина» Джордже Деспотович официально покинул состав казанцев.

Как сообщает пресс-служба казанцев, руководство клуба договорилось с 29-летним сербом по поводу досрочного расторжения действующего контракта, рассчитанного до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Также в своей карьере футболист защищал цвета «Оренбурга».

Ранее появилась информация, что в услугах Деспотовича заинтересованы ЦСКА, «Сочи», «Ахмат» и «Химки».