Лука Каттани: Жиго всегда отличали порядочность и прекрасные человеческие качества

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал переход защитника московской команды Самюэля Жиго в «Марсель».

Ранее стало известно, что французский клуб договорился с красно-белыми по трансферу 28-летнего футболиста этой зимой за 2 млн евро. При этом игрок проведет вторую часть сезона-2021/22 в стане москвичей.

«Самюэля всегда отличали порядочность и прекрасные человеческие качества. Вот и на этот раз игрок посчитал возможным покинуть «Спартак» только после того, как до конца исполнит свой долг», - приводит слова функционера пресс-служба красно-белых.

Напомним, что Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента» в июле 2018 года за 8 миллионов евро. Всего он провел за московский клуб 96 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.