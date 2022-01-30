Гол и передача Салаха помогли Египту выйти в полуфинал Кубка Африки

Сборная Египта оказалась сильнее национальной команды Марокко в четвертьфинале Кубка Африка. Встреча, которая прошла на стадионе «Ахмаду Ахиджо» в Яунде, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу «фараонов».

В составе победителей отличились Мохаммед Салах (53-я минута), на счету которого также результативная передача, и Трезеге (100-я). У Марокко забитым голом отметился Софиан Буфал, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 7-й минуте.

Таким образом, за выход в финал Египет поборется с Камеруном, являющимся хозяином турнира.