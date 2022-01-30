Гринвуд отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед» после обвинений его девушки в насилии

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала заявление клуба по поводу возникшей ситуации с форвардом Мэйсоном Гринвудом.

Ранее девушка 20-летнего нападающего обвинила его в избиении, опубликовав в сторис своего Instagram-аккаунта видео и фото, демонстрирующие различные синяки, разбитую губу и следы крови, и заявила, что они появились из-за действий футболиста

– Гринвуд не будет играть или тренироваться с «Манчестер Юнайтед» до дальнейшего уведомления, – сказано в заявлении «красных дьяволов».

Напомним, что Гринвуд является воспитанником академии «МЮ». Всего в составе взрослой команды он отыграл 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.