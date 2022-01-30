Полиция арестовала форварда «МЮ» Гринвуда по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован после того, как девушка футболиста обвинила его в изнасиловании и избиении.

Как сообщает The Daily Mail, в данный момент 20-летний англичанин был помещен под стражу до тех пор, пока не завершится полицейское расследование. Ранее в стане «МЮ» объявили о том, что футболист временно отстранен от тренировок с командой.

Напомним, что девушка Гринвуда, а именно Харриетт Робсон, обвинила футболиста в избиении, опубликовав в сторис своего Instagram-аккаунта видео и фото, демонстрирующие различные синяки, разбитую губу и следы крови, и заявила, что они появились из-за действий форварда.