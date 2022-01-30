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Азмун - об уходе из «Зенита»: Спасибо за то, что терпели меня эти три года (видео)

Азмун покинул «Зенит» и перешел в «Байер».
30 января 2022 20:53
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Байера» Сердар Азмун записал прощальное обращение болельщикам «Зенита» после ухода из команды.

«Привет всем уважаемым болельщикам «Зенита»! Спасибо за то, что терпели меня эти три года. Спасибо за то, что поддерживали меня эти три года. У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в «Зените». И эти хорошие отношения у меня останутся.

Очень не люблю прощаться. Надеюсь, что мы еще увидимся. Хочу пожелать удачи «Зениту» в чемпионате России и еврокубках. Спасибо вам за все хорошее, что вы сделали для меня. Сделал все, что мог, и вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за все!» — сказал Азмун в обращении, опубликованном в твиттере петербургского клуба.

Напомним, что Азмун защищал цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 результативных передачи. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.

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