Медведев высказался о трансферах Азмуна и Алберто

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о реализованных трансферах Сердара Азмуна в «Байер» и Юри Алберто в стан сине-бело-голубых уже этой зимой.

«Мы с Юри Алберто подписали контракт о переходе в июне и только в последние три дня в ходе переговоров между «Зенитом», «Интернасьоналом» и «Байером» удалось найти устраивающее всех решение по ускорению этих переходов — Алберто в «Зенит», а Азмуна в «Байер».

Уверен, что наши бразильские игроки сделают все для быстрейшей адаптации Юри Алберто в «Зените». Точно так же, как это было с Клаудиньо, который до этого тоже не играл в Европе», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что Азмун защищал цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 результативных передачи. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.

Алберто выступал за «Интернасьонал» с августа 2020 года. Всего за клуб он отыграл 85 матчей, забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Сантоса».