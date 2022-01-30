Анджорин покинет «Локомотив» и будет играть в Чемпиошипе

Хавбек «Локомотива» Фаустино Анджорин покинет состав «железнодорожников» и будет выступать за «Хаддерсфилд», который играет в Чемпионшипе.

Об этом сообщает «The Atlhetic».

Согласно источнику, игрок перейдет в аренду в клуб «Хаддерсфилд Таун». Аренда будет рассчитана до конца текущего сезона. Отмечается, что «Локомотив» мог выкупить англичанина у «Челси» в январе за 17 млн фунтов стерлингов (20,4 миллионов евро).

Хавбек сыграл семь матчей за «Локомотив» в РПЛ, не сумев отличиться результативными действиями. Текущая трансферная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.