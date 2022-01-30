Понсе прошел медобследование перед трансфером в «Эльче»

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе прошел медобследование в «Эльче». Сделка по его переходу должна быть оформлена в ближайшее время. Об этом сообщает «Метарейтинг».

Ранее приводилась информация, что форвард переберется в испанский клуб на правах аренды. Также «Эльче» будет иметь приоритетное право выкупа футболиста.

В текущем сезоне Понсе провел 11 матчей, в которых забил четыре мяча. В последний раз аргентинец выходил на поле 30 сентября в гостевом поединке группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи», в котором он получил травму и восстанавливался вплоть до окончания первой части чемпионата РПЛ.