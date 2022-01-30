УЕФА обратилась к Анчелотти с просьбой продлить тренерскую лицензию

УЕФА потребовала от главного тренера «Реала» Карло Анчелотти продлить тренерскую лицензию, срок которой истек 31 декабря 2021 года.

Сообщает Corriere dello Sport.

По словам источника, срок действия лицензии истек 31 декабря 2021 года. По правилам УЕФА, для ее продления специалист должен пройти курсы и сдать экзамен. В ответ в УЕФА обратилась Испанская федерация футбола, представители которой высказали мнение, что если экзамен будет сдавать такой опытный и именитый тренер, то все стороны будут выглядеть довольно глупо.

В послужном списке 62-летнего итальянца значатся такие клубы, как: «Реджана», «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Бавария», «Наполи», «Эвертон» и «ПСЖ». Наибольших успехов тренер добился с «Миланом».