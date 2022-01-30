«Ньюкасл» согласовал условия контракта с Лингардом

«Ньюкасл» согласовал личный контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом. Об этом сообщает 90min.
По информации источника, главный тренер «МЮ» Ральф Рангник хочет сохранить полузащитника, так как опасается вспышек коронавируса в команде.
В нынешнем сезоне АПЛ Лингард провел восемь матчей за «красных дьяволов», отметившись двумя забитыми мячами. В общей сложности он провел за «Манчестер Юнайтед» 221 игру, в которых он забил 35 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующая трансферная стоимость англичанина составляет 22 миллиона евро.
источник: 90min.com