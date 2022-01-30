Эриксен прошел все медицинские осмотры и подписал контракт с «Брентфордом»

Пять с половиной часов — и все насмерть! Как Медведев проиграл Надалю финал АО, хотя вел 2:0

Победителем Australian Open-2022 стал испанец Рафаэль Надаль. Пятисетовый финальный матч между ним и россиянином Даниилом Медведевым продолжался 5 часов 24 минуты. Испанец стал первым в истории 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».