Эриксен прошел все медицинские осмотры и подписал контракт с «Брентфордом»

Полузащитник Кристиан Эриксен подписал контракт с английским «Брентфордом». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, датчанин прошел все необходимые медицинские осмотры и готов вернуться в футбол. Хавбек полностью согласовал условия шестимесячного соглашения.
Напомним, Эриксен не выходил на поле с июня 2021 года, когда во время матча группового этапа Евро-2020 между Данией и Исландией он перенес сердечный приступ. После этого игрок расторг контракт с миланским «Интером».
источник: Sky Sports