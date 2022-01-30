Юри Алберто - о переходе в «Зенит»: Самое главное - привыкнуть к русскому языку

Новичок «Зенита» Юри Алберто поделился первыми впечатлениями после перехода из бразильского «Интернасьонала».

— Что для вас значит переход в такой клуб как «Зенит»?

— Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться — уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее, я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное — привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле», - передает слова Алберто клубная пресс-служба «Зенита».

Алберто выступал за «Интернасьонал» с августа 2020 года. Всего за клуб он отыграл 85 матчей, забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Сантоса».