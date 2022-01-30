Игорь Осинькин - о переходе Игнатьева в «Крылья Советов»: Он начинает в новом клубе с чистого листа

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход Ивана Игнатьева из «Рубина» в самарский клуб на правах аренды.

«Игнатьев — другой футболист нежели Сергеев. Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани всё получится здесь. Будем делать всё, чтобы он принёс нам пользу. Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли», — рассказал Осинькин «Чемпионату».

Напомним, что Игнатьев выступал за «Рубин» с января 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин отыграл за казанцев десять матчей во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.