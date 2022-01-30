Сергей Семак: Ждать, что Алберто сразу после перехода будет забивать на уровне Месси, неправильно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о подписании форварда «Интернасьоналя» Юри Алберто.

– Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист. Юри – молодой игрок. Естественно, ожидать, что он сразу после перехода будет забивать на уровне Месси, неправильно. Сыграем, посмотрим, как и что делать, чтобы он чувствовал себя хорошо в нашей команде», – приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Алберто выступал за «Интернасьонал» с августа 2020 года. Всего за клуб он отыграл 85 матчей, забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Сантоса»

Отметим, что в воскресенье, 30 января, стало известно о том, что Сердар Азмун покинет стан сине-бело-голубых уже этой зимой.