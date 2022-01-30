Форвард киевского «Динамо» Супряга стал игроком «Сампдории»

Пресс-служба итальянской «Сампдории» объявила о трансфере нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги.

Стороны подписали договор аренды. Ранее сообщалось, что «Сампдория» возьмет форварда в аренду на два года с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Действующее соглашение Владислава с киевлянами рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 6 млн евро.

Напомним, что Супряга является воспитанником академии «Днепра». В «Динамо» перешел в августе 2018-го за компенсацию в размере 6,5 млн евро. Всего он сыграл за бело-голубых 41 матч, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В составе киевского клуба стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За молодежную сборную Украины провел 10 встреч.