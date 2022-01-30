«Спартак» возьмет хавбека «Янг Бойз» Перейру в аренду с правом выкупа

«Спартак» приобретет полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейру с обязательным правом выкупа.

Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Ранее московский клуб разместил в шапке профиля цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (полузащитник выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны футболиста — Люксембург.

В нынешнем сезоне швейцарской Суперлиги хавбек провел 15 матчей за клуб и отметился одной голевой передачей. Действующая трансферная стоимость полузащитника оценивается в 3,50 миллиона евро.