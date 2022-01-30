Обамеянг готов перейти в «Барселону», несмотря на существенное понижение зарплаты

Нападающий «Арсенала» Пьер Эмерик Обамеянг готов уйти из стана «канониров» ради перехода в каталонскую «Барселону» при существенном понижении зарплатной ведомости.

32-летний нападающий согласится на значительное сокращение зарплаты, чтобы перейти в аренду.

Diario Sport отмечает, что габонец готов играть за «Барсу» практически бесплатно. В «Арсенале» он зарабатывает 250 000 фунтов стерлингов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком «канониров».

Однако для завершения сделки каталонцам необходимо, чтобы Усман Дембеле покинул клуб. Это позволит им вписаться в установленный потолок зарплат.

Напомним, что Обамеянг пополнил состав «Арсенала» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.