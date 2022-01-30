«Лацио» договорился с «Аталантой» о переходе Миранчука на правах аренды

«Лацио» и «Аталанта» достигли договоренности о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа.

Об этом сообщает Sport24.

Лацио» и «Аталанта» договорились об аренде полузащитника до конца сезона. За аренду римляне заплатят 1 миллион евро. Соглашение также предусматривает право выкупа игрока за 10 миллионов евро.

«Аталанта» закрыла сделку по приобретению полузащитника «Пармы» Валентина Михайле, поэтому главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини согласился отпустить Миранчука в «Лацио».

В текущем сезоне серии А Миранчук сыграл в 13 матчах, проведя в общей сложности на поле 463 минуты. На его счету гол и голевая передача в составе «бергамасков».