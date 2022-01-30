Сборная Сенегала обыграла Экваториальную Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сборная Сенегала оказалась сильнее национальной команды Экваториальной Гвинеи в четвертьфинале Кубка Африки. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Львов Теранги».
В составе победителей отличились Фамара Дьеду (28-я минута), Шейк Куяте (68-я) и Исмаила Сарр (79-я).
Гвинея ответили лишь одним голом в исполнении Янника Буйла (57-я).
Таким образом, Сенегал за выход в финал поборется с Буркина-Фасо. Во втором полуфинале сыграют сборные Египта и Камеруна. Обе встречи состоятся 3 февраля.
источник: «Советский спорт»