Кучаев рассказал о самом счастливом дне в ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев рассказал о самом счастливом дне в составе ЦСКА.

«Наверное, когда взяли Суперкубок, хотя я тогда и не играл. Всегда хочется выигрывать турниры, чемпионат, а единственное, что мы завоевали — это как раз Суперкубок», – сказал Кучаев «Чемпионату».

Напомним, что Кучаев находился в клубной системе ЦСКА с лета 2015 года. В составе взрослой команды красно-синих он отыграл 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне хавбек провел за армейцев 15 встреч, отличившись одним забитым мячом.