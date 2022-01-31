Мор – о покупках «Спартака»: Селекция на «четыре с минусом» – пока нет трансфера, который впечатлил

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор оценил приобретения московской команды в зимнее трансферное окно.

Отметим, что красно-белые уже подписали пятерых футболистов, а именно голкипера Илью Свинова, защитника Леона Классена, хавбеков Даниила Хлусевича и Данила Пруцева, а также форварда Шамара Николсона. Также столичный клуб близок к тому, чтобы приобрести еще одного игрока, а именно полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейру.

– Пока нет трансфера, который бы меня впечатлил. Не пришел футболист, про которого можно говорить, что он точно усилит команду. В целом, футболистов взяли нормальных для обоймы, но тот же Николсон забил свои голы, играя на свободном пространстве. Селекция на «четыре с минусом», – цитирует Мора «РБ-Спорт».

Напомним, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 турах. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.