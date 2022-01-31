Сборная Канады обыграла США и упрочила лидерство в североамериканском отборе ЧМ-2022

30 января прошел матч десятого тура североамериканского отбора на ЧМ-2022 между Канадой и США. «Кленовые листья» одержали победу со счетом 2:0 и упрочили лидерство в группе.

Голы были забиты усилиями Кайла Ларина (7-я минута) и Сэмом Адекугбе (90+5).

Таким образом, Канада одержала пятую победу подряд в отборе и набрала 22 очка. На счету американцев 18 баллов и вторая строчка в группе. Следом идут Мексика (18), Панама (17) и Коста-Рика (13).

Канада лишь однажды участвовала на мундиале - в 1986 году на турнире в Мексике, где команда не смогла преодолеть барьер группового этапа.