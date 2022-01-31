Полузащитник сборной Португалии Саншеш не перейдет в «Милан» в зимнее трансферное окно

Центральный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеш не станет игроком «Милана» этой зимой.

Как сообщает Calcio Mercato, итальянский клуб достиг договоренности с командой Лиги 1 по поводу покупки 24-летнего футболиста за 25 миллионов евро. Однако сам игрок отказался от данной сделки.

Ранее появилась информация, что за хавбеком активно следят «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Саншеш защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года – на его счету 79 проведенных матчей за «догов», в которых он забил шесть голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. За сборную Португалии игрок провел 32 встречи (2 гола).