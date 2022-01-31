Спортивный директор «Рубина» прокомментировал уход Деспотовича из клуба

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался об уходе из клуба форварда Джордже Деспотовича.

Напомним, что вчера, 30 января, казанская команда объявила о досрочном расторжении контракта с 29-летним сербом. В данный момент футболист пребывает в статусе свободного агента.

– Джордже большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу. Расстались мы по обоюдному согласию. Как я уже говорил, Джордже собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали. Деспотович вписал свое имя в историю «Рубина» и очень помог команде. Прошлый сезон, наверное, стал лучшим в его карьере, – цитирует Яровинского клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, что Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Также в своей карьере футболист защищал цвета «Оренбурга».

Ранее появилась информация, что в услугах нападающего заинтересованы ЦСКА, «Сочи», «Ахмат» и «Химки».