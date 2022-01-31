Деменко предложил «Спартаку» подписать Ракицкого на замену Жиго

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал новость о том, что центральный защитник команды Самюэль Жиго подписал контракт с «Марселем».

Ранее стало известно, что французский клуб договорился с красно-белыми по трансферу 28-летнего футболиста этой зимой. При этом игрок проведет вторую часть сезона-2021/22 в стане москвичей.

– Уход Жиго – это потеря для «Спартака», но с другой стороны он очень хотел вернуться во Францию, домой, и это могло на него влиять. «Спартак» сейчас будет проявляться интерес к другим игрокам. Думаю, разговоры о Ракицком идут не просто так. Пока это слухи, но если Ракицкий не договорится с «Зенитом», почему бы ему не перейти в «Спартак»? – приводит слова Деменко «Евро-футбол.ру».

Напомним, что действующее соглашение Ракицкого с петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. При этом сине-бело-голубые пока не смогли договориться с украинским игроком по поводу продления контракта.