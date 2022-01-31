«Брентфорд» официально объявил о подписании контракта с Эриксеном

Английский «Брентфорд» официально объявил, что бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Интера» Кристиан Эриксен подписал контракт с клубом. Напомним, датчанин не выступал нигде на профессиональном уровне после остановки сердца на Евро-2022.

Сообщается, что Эриксен подписал контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год. Ранее стало известно, что Эриксен успешно прошел все медицинские тесты.

Напомним, что в декабре прошлого года «Интер» договорился с Эриксеном по поводу досрочного расторжения контракта. Футболист покинул состав «нерадзурри» по причине того, что в чемпионате Италии запрещено играть с кардио-дефибриллятором, который установили полузащитнику после матча сборных Дании и Финляндии (0:1) на Евро-2020.