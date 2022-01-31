В «Спартаке» заявили, что клуб не заинтересован в подписании защитника «Генка» Куэсты

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на появившуюся информацию о том, что центральный защитник «Генка» Карлос Куэста может пополнить состав московского клуба.

Ранее стало известно, что руководство красно-белых рассматривает кандидатуру 22-летнего колумбийца в качестве возможной замены Самюэлю Жиго, который присоединится к «Марселю» летом 2022 года.

– «Спартак» не интересуется Карлосом Куэстой, – цитирует Зеленова «Чемпионат».

Напомним, что Куэста выступает за «Генк» с июля 2019 года. В общей сложности он отыграл за клуб 82 матча, отдав одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

В составе сборной Колумбии защитник отыграл четыре встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро.