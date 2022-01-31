ЦСКА получил предложение от «Индепендьенте» по Гайчу – в данный момент клубы ведут переговоры

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч, находящийся на правах аренды в «Уэске» до конца текущего сезона, может перейти в «Индепендьенте». Об этом заявил руководитель селекционного отдела армейцев Андрей Мовсесьян.

Ранее появилась информация, что аргентинский клуб планирует арендовать 22-летнего футболиста.

– Нам действительно поступило предложение от «Индепендьенте», переговоры ведутся. Может ли Гайч остаться в ЦСКА по возвращении из «Уэски»? Рассматриваются разные варианты. Но надо учитывать лимит на легионеров – количество мест под иностранцев в основном составе ограничено. На сегодняшний день окончательное решение по Гайчу не принято, – цитирует Мовсесьяна «РИА Новости».

Напомним, что Гайч пополнил состав ЦСКА в августе прошлого года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе москвичей он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Уэску» 18 встреч – на его счету один забитый мяч и два результативных паса.