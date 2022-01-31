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«Химки» проявляет заинтересованность в подписании форварда «Антверпена» Ламкеля Зе

В активе футболиста один проведенный матч в составе сборной Камеруна.
31 января 2022 12:16
автор: Владислав Корегин

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что форвард «Антверпена» Дидье Ламкель Зе входит в сферу интересов подмосковного клуба.

Ранее стало известно, что команда РПЛ готова арендовать 25-летнего камерунца до конца сезона-2021/22 с правом возможного выкупа.

– Этот нападающий нам интересен, но пока без какой-либо конкретики, к переговорам с ним и с клубом мы еще не приступали. Мы смотрим всех нападающих на рынке, это одна из основных целей на оставшееся время трансферного окна. В течение примерно десяти дней ситуация с этой позицией должна прояснится, – цитирует Терюшкова Sport24.

Добавим, что Ламкель Зе пополнил состав «Антверпена» в июле 2018 года. Всего за бельгийский клуб он отыграл 88 матчей, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Начало нынешнего сезона нападающий провел в аренде в словацкой команде «Дунайска Стреда» – на его счету два забитых мяча и три ассиста в восьми проведенных встречах.

источник: Sport24.ru
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