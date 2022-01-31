Непомнящий – об Азмуне: Его уход для «Зенита» – серьезная потеря

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход нападающего Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер».

Напомним, что вчера, 30 января, петербургский клуб объявил об уходе 27-летнего иранца этой зимой. Согласно информации портала Transfermarkt, команда Бундеслиги заплатила за данный трансфер четыре миллиона евро. При этом футболист подписал с «фармацевтами» контракт на четыре с половиной года.

– Считаю, что уход Азмуна ослабит «Зенит». Азмун – это красивая история в российском футболе. На наших глазах вырос футболист высокого международного уровня. Его уход для «Зенита» – серьезная потеря. Для нас игроки такого уровня – украшение чемпионата, и они, естественно, являются потерями для лиги, – цитирует Непомнящего «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Азмун защищал цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 результативных передачи. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.