Нападающий сборной Украины Яремчук может сменить «Бенфику» на «Эвертон»

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук может пополнить состав «Эвертона».

Как сообщает Correio da Manhã, руководство «ирисок» рассматривает кандидатуру 26-летнего футболиста в качестве усиления своей атакующей линии в зимнее трансферное окно. Отмечается, что португальский клуб готов продать своего игрока за 17 миллионов евро.

Напомним, что Яремчук выступает за «Бенфику» с июля 2021 года, подписав с командой пятилетний контракт. За это время он отыграл 29 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета киевского «Динамо», «Александрии» и «Гента». В составе сборной Украины нападающий провел 36 встреч (12 голов).