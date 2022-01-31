ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джордан Ларссон: Ваноли очень сильно вовлечен в процесс – он уделяет внимание мельчайшим деталям

Итальянский специалист возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
31 января 2022 13:02
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об особенностях тренировочного процесса клуба после прихода итальянца Паоло Ваноли.

Напомним, что 49-летний специалист возглавил красно-белых 17 декабря, подписав с командой контракт на два с половиной года. Ранее должность главного тренера команды занимал португалец Руй Витория.

– Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный. Я специально говорю не только про мистера Ваноли, но про весь штаб – его ассистентов, тренера вратарей... Очень профессиональный подход, одна четкая идея – и все крутится вокруг этой идеи. Ваноли очень сильно вовлечен в процесс. Он стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям, – цитирует Ларссона «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после 18 сыгранных туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Свой зимний тренировочный сбор команда проводит в Дубае (ОАЭ).

28 января красно-белые сыграли вничью со «Слованом» (2:2) в контрольном матче.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ступак случайно сняла переодевавшуюся НепряевуМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристокЖена футболиста сказала о том, сколько ей предлагали за близость
Шанс поскакать на Майдане, матч жизни или просто игра? Реакция на полуфинал Россия — Украина
В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу 4 февраля в Амстердаме сойдутся сборные России и Украины. Такая встреча с учетом последних событий в мире не может не вызывать повышенный интерес.
«Я за него!» В дуэли Овечкина и Малкина победил… Орлов (видео)
В очередном противостоянии принципиальных соперников «Вашингтон» взял верх в гостях над «Питтсбургом» (4:3 ОТ) благодаря всплеску результативности российского защитника Дмитрия Орлова.
«Бараны» или «тигры»? Расклады и ставки на Супербоул-2022
В решающем матче плей-офф НФЛ, который принято называть Супербоулом, 13 февраля сойдутся пятикратный чемпион «Лос-Анджелес Рэмс» и двукратный неудачник финалов «Цинциннати Бенгалс».
Где выращивают полузащитников для «Спартака». Обзор футбольных мемов
Главные события последних дней (не только футбольные, но и одно теннисное) в картинках и цитатах.
Когда Медведев станет первой ракеткой мира? Возможно, уже 28 февраля — и вот что для этого нужно
Несмотря на поражение от Рафаэля Надаля в финале Australian Open, россиянин Даниил Медведев имеет хорошие шансы еще до конца зимы опередить Новака Джоковича и выйти на первое место в теннисном рейтинге. Представляем расклады.
Год условно вместо пожизненного. Как в США «осудили» обладателя Кубка Гагарина
Нам все время рассказывают, как строго якобы относятся в США к преступлениям сексуального характера. Но, судя по случаю Рида Буше, выступающего с нынешнего сезона за ярославский «Локомотив», в это как-то не очень верится.
Обломы Миранчука и Кокорина, триллер «Барсы» и распродажа «Юве». Как Европа закрыла трансферное окно
Последний день зимних переходов в европейском футболе получился горячим и затронул Россию.
Кто представит Россию на Олимпиаде-2022: полная заявка по всем видам спорта
Представляем российских олимпийцев, которые выступят на зимних Играх в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.
Олимпиада-2022: медали, чемпионы, призеры день за днем
Общекомандный зачет и полное расписание событий, в которых с 5 по 20 февраля 2022 года будут разыграны 109 медальных комплектов зимней Олимпиады в Пекине.
Осенью он побеждал в Москве «Спартак»… Что за тренера нашли поляки на матч с Россией
Сборная Польши, с которой россиянам предстоит сразиться в стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022, наконец, назначила нового главного тренера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика