Джордан Ларссон: Ваноли очень сильно вовлечен в процесс – он уделяет внимание мельчайшим деталям

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об особенностях тренировочного процесса клуба после прихода итальянца Паоло Ваноли.

Напомним, что 49-летний специалист возглавил красно-белых 17 декабря, подписав с командой контракт на два с половиной года. Ранее должность главного тренера команды занимал португалец Руй Витория.

– Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный. Я специально говорю не только про мистера Ваноли, но про весь штаб – его ассистентов, тренера вратарей... Очень профессиональный подход, одна четкая идея – и все крутится вокруг этой идеи. Ваноли очень сильно вовлечен в процесс. Он стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям, – цитирует Ларссона «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после 18 сыгранных туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Свой зимний тренировочный сбор команда проводит в Дубае (ОАЭ).

28 января красно-белые сыграли вничью со «Слованом» (2:2) в контрольном матче.