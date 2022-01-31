Бохинен официально перешел в «Салернитану» из ЦСКА на правах аренды

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что центральный полузащитник Эмиль Бохинен покинул клуб.

По информации источника, 22-летний норвежец пополнил состав команды чемпионата Италии – «Салернитаны». Отмечается, что речь идет об арендном соглашении до конца текущего сезона с правом возможного выкупа.

Ранее сообщалось, что клуб Серии А заплатит армейцам 350 тысяч евро за аренду футболиста и будет иметь возможность выкупить игрока летом 2022 года за 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Бохинен перешел в ЦСКА в феврале прошлого года из «Стабека». За это время он отыграл за красно-синих 14 матчей, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.