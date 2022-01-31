Сумма трансфера полузащитника Перейры из «Янг Бойз» в «Спартак» может составить около 10 млн евро

Стало известно о том, сколько заплатит «Спартак» за приобретение опорного полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.

Как сообщает Blick, сумма трансфера 24-летнего футболиста в стан красно-белых может составить около десяти миллионов евро. Ранее появилась информация, что хавбек перейдет в московский клуб на правах аренды до конца текущего сезона с правом обязательного выкупа.

Напомним, что Перейра пополнил состав «Янг Бойз» в июле 2019 года. Всего за команду он отыграл 68 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Лион» и «Труа». В составе сборной Люксембурга он провел 49 встреч.