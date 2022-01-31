Арустамян заявил, что Чалов отправится в аренду в «Базель» до конца текущего сезона

Известный журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что форвард ЦСКА Федор Чалов продолжит свою карьеру в чемпионате Швейцарии.

Как сообщает инсайдер в своем Telegram-канале, армейский клуб достиг договоренности с «Базелем» по переходу 23-летнего россиянина на правах аренды до конца сезона-2021/22. При этом швейцарцы не будут иметь право выкупа футболиста.

Напомним, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в составе красно-синих, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает 30 июня 2024 года.

Добавим, что в данный момент «Базель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 36 очков по итогам 19 сыгранных туров.