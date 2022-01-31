Глава селекционного отдела ЦСКА: Переговоры с «Базелем» по Чалову движутся в правильном направлении

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян раскрыл детали возможного перехода форварда Федора Чалова в «Базель».

Ранее журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале заявил, что 22-летний россиянин присоединится к швейцарского клубу этой зимой на правах аренды до конца сезона-2023/24. При этом в контракте футболиста не будет прописан пункт о выкупе.

– Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят, – цитирует Мовсесьяна «Чемпионат».

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.