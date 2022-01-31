Первый тренер Чалова уверен, что у него получится прибавить в «Базеле»

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Федора Чалова, заявил, что переход из ЦСКА в «Базель» пойдет ему на пользу.

«В «Базеле» у Феди получится, в этом я не сомневаюсь. Он умеет играть в футбол, тут ему мало времени дают. Надеюсь, в Швейцарии он начет больше забивать. Судя по последним играл я бы не сказал, что Федя в потенциале игрок европейского чемпионата, но в Швейцарии он может обрести уверенность. В любом случае, в «Базеле» ему будет лучше», - приводит слова Коваля Sport24.ru.

Напомним, что сегодня Арустамян сообщил, что армейский клуб достиг договоренности с «Базелем» по переходу 23-летнего россиянина на правах аренды до конца сезона-2021/22. При этом швейцарцы не будут иметь право выкупа футболиста.

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в составе красно-синих, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает 30 июня 2024 года.