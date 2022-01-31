Валерий Масалитин: Чалов не вписывается в систему игры Березуцкого и ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о возможном уходе нападающего армейцев Федора Чалова из клуба в швейцарский «Базель» на правах аренды.

«Чалову однозначно надо было уходить в аренду. В этой системе игры и схеме Березуцкого Фёдор ну никак не вписывался, не мог себя проявить. Алексей ставил его справа, а Фёдор практически не мог обыграть один в один. Аренда напрашивалась.

Всё зависит от Фёдора и его мотивации. Правильное решение и Чалова, и ЦСКА, потому что это может помочь Феде снова найти себя. Единственное, уйти в аренду можно было даже немного раньше», — сказал Масалитин «Чемпионату».

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.