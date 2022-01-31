Фанаты «Торпедо» присоединились к акции бойкота матчей из-за fan-ID

Активная часть болельщиков московского «Торпедо» объявила бойкот матчей из-за предстоящего введения fan-ID.

«Мы против fan-ID! В очередной раз мы наблюдаем, что вместо того, чтобы сделать российский футбол более привлекательным для болельщиков, происходит абсолютно обратная ситуация. Футбол хотят лишить души, а именно фанатов.

Для нас абсолютно неприемлемо получение каких-то бумажек, чтобы прийти к себе домой — на стадион.

Мы приняли решение отказаться от посещения всех турниров, где будет применена система fan-ID. Это касается всех активных фанатов «Торпедо»! Если кто-то пожелает оформить fan-ID, то данный человек более не будет иметь ничего общего с фанатским движением «Торпедо» — говорится в заявлении активных фанатов «Торпедо» в инстаграме.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Ранее болельщики «Зенита», «Ротора», «Ростова», «Крыльев Советов», ЦСКА поддержали инициативу бойкота матчей РПЛ из-за введения системы идентификации зрителей.