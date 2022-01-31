Роман Широков: Чалову нужно уйти в «Базель», в последнее время он деградирует

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном уходе Федора Чалов в «Базель» на правах аренды.

«Чалову это было нужно. В ЦСКА у него мало игровой практики. Он последнее время деградирует. После хорошего сезона идёт спад. Ему нужна перезагрузка, а лучше места для этого, чем Швейцария — найти тяжело. Можно взять чемпионство, получить уверенность — вернуться другим игроком. Да и Германия от Швейцарии недалеко. Если хорошо себя проявит, то кто знает», — сказал Широков «Чемпионату».

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.