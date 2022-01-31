В. Пономарев: В Швейцарии играют более нежно, дают принимать мяч, Чалов - зависимый игрок

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев скептически относится к возможному переезду Федора Чалова в швейцарский «Базель» на правах аренды.

«В Швейцарии играют более нежно, бережно, дают принимать мяч. У нас же играют в оголтелый футбол. Даже хуже, чем быки на красную тряпку кидаются. Но даже в Швейцарии Чалову не на чем играть! Скорости нет. Обводки тоже нет. Он зависимый игрок. На чем играть-то ему? Чалов выбрал себе более легкую жизнь, чем в нашем сумасшедшем футболе, где идет прессинг», — сказал Пономарев «СЭ».

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.