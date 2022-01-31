Ларссон рассказал о том, какие планы ставит в «Спартаке» на оставшийся срок контракта

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своих планах в составе красно-белых.

«У меня еще полтора года контракта, — отметил футболист. — Я сфокусирован на этом и на том, чтобы улучшить свою игру. Не могу загадывать наперед или строить планы. Это не в моих руках, а в руках клуба. Оставшееся время по контракту я намерен делать все, чтобы максимально помочь клубу. А что будет потом — увидим», - приводит слова Ларссона «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 24-летний футболист пришел в российский чемпионат из шведского «Норчепинга» в 2019 году за 4 млн евро. В текущем сезоне Ларссон провел 19 матчей в составе «Спартака», в которых забил один гол.