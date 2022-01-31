Польша объявила Михневича новым главным тренером команды

Пресс-служба Польского футбольного союза объявила о назначении нового главного тренера национальной команды – им стал Чеслав Михневич.

Контракт с 51-летним специалистом действует до конца 2022 года и предусматривает возможность продления сотрудничества.

– Ситуация, в которой оказалась национальная команда в конце минувшего года, была действительно сложной. Мы остались и без тренера, и без штаба, который занимался сборной. На рынке было ограниченное количество свободных тренеров, которые могли бы претендовать на такую ​​престижную должность, поэтому нам пришлось отбросить эмоции и очень тщательно подойти к процессу.

Я встретился с тренерами, проанализировал их идеи управления командой, обсудил условия контракта, чтобы ситуация, с которой мы столкнулись в конце декабря, больше не повторилась. Я выбрал Чеслава Михневича, который обладает нужными качествами и опытом, чтобы возглавить команду в борьбе за выход на чемпионат мира, – прокомментировал назначение президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Добавим, что в послужном списке Михневича были такие клубы в тренерской карьере, как: «Лех», «Арка Гдыня», «Ягеллония», «Погонь Щецин», «Термалица», «Легия».

Последним местом работы специалиста была «Легия», он руководил командой на прошлом групповом этапе Лиги Европы, когда команда встречалась со «Спартаком», «Наполи» и «Лестером». Поляки не смогли выйти из этого квартета.

Стыковой матч между Россией и Польшей пройдет 24 марта в «Лужниках».