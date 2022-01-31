Анатолий Хованцев: Замена Васнецовой на Буртасову равноценна. Наша цель - золотые медали ОИ-2022

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что замена Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову перед стартом Олимпийских Игр равноценна.
«Васнецова на Буртасову — равноценная замена. Да, Буртасова чуть послабее ходом, да и Васнецова прибавила. С другой стороны, Женя выиграла в гонке на чемпионат Европы, хотя это не Кубок мира. Неприятно, что у Васнецовой коронавирус. Этот инцидент не изменил нашей главной цели на Олимпиаде — золотые медали», — сказал Хованцев «Чемпионату».
Таким образом, женскую сборную России на Олимпийских играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.
источник: Чемпионат.com